87% من الأشخاص يعانون بحالة نفسية تعرف بـ«القلق المالي»: واجهها بـ4 نصائح

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص قد يواجهون أزمة الشعور بالقلق نحو أوضاعهم المادية، خاصة لمحاولاتهم المستمرة في مواكبة أعباء الحياة ومسؤولياتها المختلفة، وهو ما يُعرف بالاسم العلمي «القلق المالي»، والذي بات الأكثر شيوعا بين شعوب العالم.

مؤشرات حديثة عن انتشار القلق المالي

وحسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشئون الصحة العامة، أجريت دراسة علمية حديثة بالجمعية الأمريكية لعلم النفس، والتي ذكرت أن حوالي 87% من الأشخاص يعانون من حالة نفسية تعرف بـ القلق المالي، وذلك بسبب التضخم المالي الذي تعاني منه معظم دول العالم.

أعراض المعاناة من القلق المالي

يحدث القلق المالي بشكل أساسي، عندما تقلق بشأن دخلك أو تخشى أن يحدث شيء سيء في أموالك، ومن بين أعراض معاناتك من هذا الأمر:

- الشعور بصداع أو اضطرابات في المعدة، عندما تنظر إلى حسابك المصرفي.

- لا يوجد توازن لديك بين العمل والحياة.

- قد تشعر أنه يتعين عليك تكريس كل ساعة استيقاظ للعمل من أجل البقاء واقفا على قدميك.

كيف يمكن أن يؤثر عليك القلق المالي؟

القلق المالي يمكن أن يخلق صعوبة في عيش حياتك على أكمل وجه، يمكن أن يكون أيضًا عاملًا في الضغط على الصحة العقلية والمخاوف العاطفية لديك، والذي يتمثل في:

- الصراع النفسي

غالبًا ما يجعلك القلق تشعر بالضيق أو الاستياء، فعندما تكون قلقًا بشأن دفع الفواتير، فقد تجد نفسك في جدالات متكررة مع أحبائك الذين لا يبدو أنهم يأخذون الموقف بجدية كما تفعل.

- الحرمان من النوم

القلق بشأن المال يمكن أن يعيق النوم المريح بسهولة، كما أن الشعور بالقلق بشأن الفواتير أو النفقات غير المخطط لها أو مخاوف مالية أخرى يمكن أن يجعلك مستيقظًا لفترة طويلة.

- نصائح للتخلص من القلق المالي

- ضع ميزانية محسوبة ومخطط لها.

- حاول ألا تخفي الأمر عن أسرتك، وذلك كي يقدمون لك الدعم الذي تحتاجه.

- مارس تمارين التنفس، التي ستساعدك على التركيز.