روان بن حسين تفاجئ متابعيها بتحضير أغنية مصرية: «ده أنا مدلعاكوا الصيف ده»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت المطربة والبلوجر الكويتية الشهيرة، روان بن حسين، عن تحضيرها أغنية باللهجة المصرية، خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال نشرها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

روان بن حسين داخل الاستوديو

وخلال الصورة التي نشرتها روان بن حسين، ظهرت رفقة الملحن والمطرب عمرو الشاذلي، وذلك أثناء تواجدهما داخل أحد استوديوهات الغناء، معلنة عن تحضيرها لأغنية باللهجة المصرية، وعلقت: «ما ينفعش أجي مصر وماعملكوش أغنية مصرية صايعة».

وأضافت:«اشتغلنا على حاجة تحفة وبإذن الله هتعجبكوا أوي، ده أنا مدلعاكوا الصيف ده».

روان بن حسين تهاجم الرجال

وعادة ما تعرف البلوجر الكويتية بمواقفها المثيرة للجدل، ففي فبراير الماضي، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وهاجمت خلاله الرجال، وهو ما اعتبره الكثير منهم إهانة لهم.

وخلال الفيديو قالت «بن حسين»: «لا شيء في الدنيا ولا يبقي لكِ لا حبيب ولا راجل ولا حتى أبوك وأمك، اللي يبقى لك شهادتك ومركزك في المجتمع لأن الحياة عبارة عن غابة لا تاكلي يا تتاكلي».

وتابعت روان بن حسين: «أنا مثلا استفدت إيه من الرجال؟.. ولا حاجة، بنتي من يوم ما اتولدت وأنا متكفلة بكل حاجة تخصها بفلوسي وبشتغل ليل نهار علشانها، متعتمديش على حد غيرك لا صديق ولا حبيب ولا راجل».

معلومات عن روان بن حسين

- بلوجر كويتية، تحمل الجنسيات الكويتية والأردنية.

- من مواليد 30 ديسمبر عام 1996، تبلغ من العمر 26 عاما.

- درست القانون في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يبلغ طولها نحو 1.73 سنتيمترًا.

- تعمل في مجال عروض الأزياء.

- يبلغ عدد متابعيها عبر «انستجرام» نحو 7 ملايين شخص.