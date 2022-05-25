سارة صبري أول رائدة فضاء مصرية: حصلت على دعم كبير من مختلف الأشخاص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المهندسة سارة صبري، أول رائدة فضاء مصرية، إن مجال الفضاء التناظري يعمل على تدريب رائد الفضاء قبل السفر، إذ يكون هذا نوع من أنواع المحاكاة للسفر إلى الفضاء.

مشاركة من مختلف الجنسيات

وأضافت «صبري» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن والإعلامية جاسمين طه، أنها تعمل حاليا لتدريب الأشخاص على السفر للفضاء وتتواصل مع وكالة الفضاء المصرية من أجل تدريب المصريين، موضحة أن التدريب يحتاج مشاركة من جنسيات مختلفة، مبينة أنها حصلت على دعم كبير من مختلف الأشخاص وتسعى مصر حاليا لتكون من قادة مجال الفضاء الفترة المقبلة.

صعوبة دخول المجال الفضائي

وأوضحت أول رائدة فضاء تناظرية، أن مجال الفضاء يصعب الدخول فيه إذا لم يكن الشخص أوروبي أو أمريكي لذا عملت على تنفيذ هذا الأمر من خلال توفير تدريب لمختلف الأشخاص من خلال مؤسستها غير الربحية بجانب التواصل مع مختلف الجنسيات العالمية للتشجيع ومحاولة دخول باقي الجنسيات مجال الفضاء وليس اقتصار الأمر على الأوروبيين والأمريكيين، متابعة: «جالي دعم كتير من ناس من ناسا ومن أوروبا وشاركوني في المجال عشان الموضوع يمشي بجد، عندنا أربع قطاعات للبحث والتدريب والتعليم والجلوس مع الأشخاص الناجحة ويمكن أي حد يلتحق بالدراسة وكل حاجة أونلاين ومفيش شروط للسن، وأنا الماجستير بتاعي كان هندسة طبية وفضلت في برلين فترة عشان أدرس هناك».