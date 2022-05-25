ملك جمال إسبانيا يخطف الأنظار خلال زيارته لمصر.. «حب شوارعها» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في زيارة مفاجئة لمصر، حرص الشاب مانو رومو، ملك جمال إسبانيا، على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور التي وثقت زيارته للعديد من الأماكن التاريخية والسياحية في البلاد.

زيارة ملك جمال إسبانيا في مصر

وخلال الصور التي نشرها مانو رومو، ظهر خلال تواجده لزيارة كل من، منطقة القلعة، ومسجد محمد علي، وقصر البارون، إلى جانب ركوبه لقارب في النيل، حيث حرص ملك جمال إسبانيا على توثيق تلك اللحظات على طريقته الخاصة.

وعبر ملك جمال إسبانيا عن سعادته البالغة لمصر وأماكنها العريقة، وأوضح خلال بعض الصور أنه سيحضر إحدى الندوات الثقافية داخل مدرسة دولية شهيرة، وذلك لمناقشة بعض القضايا المجتمعية، كظاهرة التنمر، ومخاطر منصات التواصل الاجتماعي.

معلومات عن مانو رومو

ونستعرض خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن الإسباني مانو رومو، وفق حسابه الرسمي على موقع «انستجرام».

- يعمل كعارض أزياء لصالح العديد من الماركات العالمية الشهيرة.

- حصد لقب ملك جمال إسبانيا لعام 2020- 2021.

- يعمل في مجال ريادة الأعمال.

- يعشق السفر والتنقبل بين دول العالم، إلى جانب توثيقه لصوره ومغامراته في البلدان المختلفة.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من 12 ألف شخص.

- خطف الأنظار نحوه لظهوره خلال أحد عروض الأزياء أمام الحضور، مصطحبا كلبه إلى جانبه.

- يشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الثقافية، التي تهتم بعرض ومناقشة القضايا الشائكة التي تهم المجتمعات ومختلف الشعور.

- إلى جانب حبه للسفر، يهوى مانو رومو ممارسة السباحة أيضا.