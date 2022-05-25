الامارات | أعراض نقص فيتامين ب 12 .. قد يكون اشتهاء بعض الأطعمة علامة

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين ب 12 .. قد يكون اشتهاء بعض الأطعمة علامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يكون بطيئاً أو سريعاً. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب تحديد علامات التحذير. ومع ذلك فقد شارك بعض الخبراء معلومة مهمة وهي أن جسمك قد يدق أجراس الإنذار أيضًا بجعلك تشتهي أطعمة معينة.

ومن الضروري اكتشاف نقص فيتامين ب 12 سريعاً حتى تتمكن من بدء العلاج. وخلاف ذلك قد تخاطر بتطوير ضرر لا يمكن إصلاحه، بصرف النظر عن الأعراض التقليدية المرتبطة بهذه الحالة، يمكن أن تحتوي اختياراتك الغذائية أيضًا على أدلة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإنه عندما يكون لديك نقص في فيتامين ب 12، فإن جسمك يتوق إلى العناصر الغذائية التي تفتقر إليها لإعلامك بأنك بحاجة إلى المزيد من هذه المادة من أجل وظيفة الجسم المثلى.

وفي هذه الحالة يمكن لجسمك أن يشتهي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 مثل الحليب والسلمون وصفار البيض والتونة والدجاج واللحوم، وهذه كلها مصادر جيدة لهذا الفيتامين.

وعلى الرغم من أن الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة قد تشير إلى النقص المتستر لفيتامين ب 12، لكن يجب الانتباه أيضاً إلى الأعراض التي ذكرتها هيئة الخدمات الصحية البريطانية ومنها الشعور بالاكتئاب وشحوب البشرة والتهاب اللسان أو احمراره وتقرحات الفم والشعور بالوخز والتغييرات في طريقة مشيك وتشوش الرؤية وتراجع القدرات العقلية مثل الذاكرة والفهم والحكم على الأشياء، وكلما طالت مدة بقاء الحالة دون علاج زادت فرصة حدوث ضرر دائم.

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