الامارات | العثور على جثة طفل مرمية وسط القمامة بالعراق

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة طفل مرمية وسط القمامة بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على جثة طفل حديث الولادة مرمية داخل مركبة نفايات في العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" عن المصدر قوله، إنه خلال تفريغ النفايات في المكان المخصص لها تم العثور على جثة طفل حديث الولادة مرمية داخل كيس في مركبة النفايات ضمن منطقة الدورة في العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر أن الجثة تم نقلها إلى الجهات المختصة وفتح تحقيق بالموضوع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news