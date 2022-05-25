الامارات | سقوط عصابة سرقة السيارات في مصر.. هكذا ارتكبت جرائمها

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة سرقة السيارات في مصر.. هكذا ارتكبت جرائمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط اثنين من لصوص السيارات بعدما أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيامهما مع شخص ثالث بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "كسر الكونتاكت" بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائهم سيئي النية، وتبين أنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل وبحوزتهما عدد 2 كارنيه مزور منسوب لإحدى الجهات الحكومية مثبت عليهما صورة أحدهما، ورخصة قيادة مثبت عليها صورة أحدهما بذات الصفة المنتحلة، وكذا ضبط كمية من مسحوق الهيروين المخدر و4 طلقات خرطوش ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب"كسر الكونتاكت"، وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة والطلقات النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات وقائع السرقة.

وأضاف المتهمين بارتكابهم عدد 21 حادث سرقة بذات الأسلوب كما تم بإرشادهما ضبط عدد 17 سيارة مستولى عليها لدى عملائهم "سيئى النية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدوها، وأقروا بتصرفهم في السيارات المستولى عليها لدى عميلهم (سمكرى سيارات - مقيم مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية) بقصد التلاعب في أجزائها الجوهرية واستبدال أجزاء أرقام الشاسيه والموتور المثبتة على سيارات سبق وحدث بها تلفيات نتيجة حوادث (مماثلة لها من حيث الماركة والموديل واللون)، وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها والتصرف فيها بالبيع والحيلولة دون تحديد السيارات المُستولى عليها وضبطهم.

وباستهداف المتهم الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه وبحوزته عدد (58) رقم حديدى، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في التلاعب بأرقام الشاسيه والموتور وإعادة كتابة الأرقام مره أخرى، وأضاف بقيامه بالتصرف في إحدى السيارات المستولى عليها بالبيع عقب قيامه بالتلاعب بأجزائها الجوهرية واستبدال أجزاء أرقام الشاسيه والموتور المُثبتة عليها بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون لأحد الأشخاص "حسن النية"، وباستدعائه أقر بشراء السيارة من أحد أقارب المتهم الأخير (جارى استدعائه)، ونفى علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبالكشف الفني على السيارات تبين قيام المتهمين بالتلاعب في أجزائهم الجوهرية "أرقام الشاسية والموتور". وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.

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