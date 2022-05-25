الامارات | شيخ الأزهر : المسلم ليس حرًا في الزواج على زوجته الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر : المسلم ليس حرًا في الزواج على زوجته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت جريدة صوت الأزهر لسان حال مشيخة الأزهر الشريف في مصر، تصريحات سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول الزواج وقضية التعدد، وجاءت هذه التصريحات على شكل نقاط تصدرت صفحة الجريدة الرسمية وقال شيخ الازهر في هذه التصريحات: زوجة واحدة تكفي، من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، والمسألة تشهد ظلمًا للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.



وأشار الدكتور أحمد الطيب إلى أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، مطالبا المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها.



مؤكدا أن المسلم ليس حرًا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط، والتعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد»، وتحتاج رخصته إلى سبب جوهري وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.



وأوضح الدكتور أحمد الطيب أن العدل ليس متروكًا للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».



مؤكدا أنه لايتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، «ولا أدعو إلى تشريعات تلغى حقًا شرعيًا، لكن أرفض التعسف فى استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده».

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