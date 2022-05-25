شاهد أول ظهور للفنانة بوسي وزوجها في شهر العسل «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام احتفلت الفنانة والمطربة الشعبية بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر الرجالي المشهور هشام ربيع داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي أثار ضجة واسعة وحضره العديد من المشاهير داخل الوسط الفني والإعلامي.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا للفنانة بوسي، وزوجها مصفف الشعر الرجالي المشهور هشام ربيع، أثناء توجههم لقضاء شهر العسل.

إطلالة بوسي في شهر العسل

ظهرت الفنانة بوسي رفقة زوجها مرتدية ملابس رياضية دون ماكياج، وترك شعرها منسدلًا على كتفها، كما ظهر الزوج بملابس كاجول أيضا مع ارتداء كاب على الرأس، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعجبي الفنانة بوسي مع تلك اللقطات.

زواج بوسي وهشام ربيع

وكانت المطربة بوسي ارتدت فستانا من تصميم مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، في حفل زفافها، وجاءت إطلالتها الأولى كلاسيكية وهادئة، مع طرحة طويلة وقصة شعر مميزة، والتي أبهرت متابعيها وأصبحت محط إشادة وإعجاب من قبل الرواد وجمهور الفنانة.

واعتمد الحفل على العديد من الفقرات المختلفة، وحرصت بوسي على دخول حفل الزفاف على أنغام الزفة الشعبية، فيما قامت بالرقص والغناء على العديد من المهرجانات والأغاني الرومانسية والشعبية، رفقة زوجها، كما كان من بين الحضور الفنان والمطرب مصطفى حجاج، الذي تبادل معها الرقص والغناء أيضا.

غياب الأب وحضور نجوم ونجمات الفن

حضر حفل الزفاف العديد من النجوم والنجمات، من بينهم الفنانة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، بالإضافة للفنانة دينا ووفاء عامر وميريهان حسين، فيما تغيب الأب والخال وأشقاء الفنانة عن حضور الحفل.

ويذكر أن الفنانة والمطربة بوسي، سبق لها الزواج من مدير أعمالها فطين سعيد، الذى دام لمدة 8 سنوات، وأثمر عن إنجاب ابنها الوحيد.