«يوفر تجربة ثقافية فريدة».. حكاية بيت فاطمة الزعبي للضيافة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أردنية صاحبة مشروع بدأته بكيلو عدس»، إذ تحضر السيدة الأرنية فاطمة الزعبي الطعام في مطبخ بيتها، لأفراد أسرتها ولضيوف أجانب أيضا.

البيت الكائن في شارع ضيق على طول طريق سياحي بمدينة السلط الأردنية القديمة، أصبح بمرور الوقت معلما بارزا من معالم المدينة يرتاده السكان المحليون والسياح الذين يبحثون عن تجربة ثقافية فريدة، فقد حولت الأردنية الزعبي منزلها إلى بيت ضيافة إذ لم يكن لديها أي دخل مادي وزوجها كان مريضا ولديها 5 أبناء، وبالتالي أصبحت العائلة الوحيدة للأسرة من خلال مطبخ أقامته في ببيتها.

أردنية صاحبة مشروع بدأته بكيلو عدس

وأكدت السيدة الأردنية أن البيت كان قد أنهكه الزمن عندما اشترته، وكان وضعها الاقتصادي متدهور للغاية: «أردنية صاحبة مشروع بدأته بكيلو عدس، هذا البيت صار معلما من معالم السلط»، ويحمل هذا البيت اسم «بيت الضيافة.. بيت فاطمة الزعبي»، إذ تأسس عام 2012 ويقدم مأكولات أردنية أصيلة وفرصة لتجربة الأزياء التقليدية.

حصلت على جائزة الملك عبدالله للعمل الريادي الحر في عام 2015

وأشارت السيدة إلى أنها حصلت على جائزة الملك عبدالله للعمل الريادي الحر في عام 2015، وسافرت لبنان ومثلت الأردن في إحدى مسابقات المشروعات الصغيرة، وتحدثت فاطمة الزعبي عن أرباحها قبل جائحة كورونا وخلال الجائحة وما بعدها، إذ كان دخلها الشهري كان يعادل 800 دينار صافي، ولكن بعد الجائحة انخفض هذا الدخل إلى صفر دينار، لكن الأمور بدأت تتحسن مؤخرا.