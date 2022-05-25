مفاجأة الموسم.. كابتن ياسمين لبست فستان وطولت شعرها.. «تامر شلتوت عمل فيها ايه؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جسم لافت للأنظار، بعكس طبيعة أجسام الفتيات بعضلات في الذراع ومنطقة بطن، وصوت أنثوي يثير التساؤلات، هكذا كان الظهور الأول داخل إحدى صالات الجيم، للمدربة الشهيرة في حمل الحديد والأثقال كابتن ياسمين، التي لقبها رواد التواصل الاجتماعي باسم «بيج ياسمين»، إذ تساعد الرجال على حمل الأوزان والأثقال، والتي كانت تحدت الفنان تامر شلتوت، خلال بث مباشر لها مع «تلفزيون الوطن».

تحدي تامر شلتوت وكابتن ياسمين

كان الفنان والإعلامي تامر شلتوت، رحب بتحدي الريست بينه وبين كابتن ياسمين أو «بيج ياسمين»، إذ ذهب إلى صالة الجيم التي تتواجد بها لإجراء تحدي بينهما أسفر عن هزيمته لها، وظهر معها وهو ممسكًا بيديها محاولا ثني ذراعها ثم تفوق عليها، ليلقى الفيديو الذي شاركه الفنان والإعلامي تفاعلا كبيرا بين الرواد.

وقرر الفنان والإعلامي تامر شلتوت، تغيير مظهر بيج ياسمين، كليًا، من خلال جعلها تبدو في شكل أنثوي، إذ ظهرت معه في فيديو لا يتجاوز الثوان المعدودة، وهي ترتدي فستان باللون الأبيض والأسود، مع باروكة للشعر الأصفر وماكياج خاطف للأنظار، وكاب على رأسها.

لوك أنثوي لـ«بيج ياسمين»

وشارك الفنان والإعلامي تامر شلتوت، اللوك الجديد الخاطف للأنظار لـ«بيج ياسمين»، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «شاهد بيج ياسمين بعد التغيير.. كل إنسان من حقه فرصة تانية».

بيج ياسمين بعد التغيير: عايزة أكون أنثى

وخلال بث مباشر، ظهر به الفنان والإعلامي تامر شلتوت مع مدربة الأثقال والأوزان بيج ياسمين، في ثوبها الجديد، تحدث عن كواليس اللقاء الأول ودعمه لها: «طلعنا لايف من فترة وكنا بندعم فيها بيج ياسمين، اهتمت بالرياضة على حساب حاجات تانية، على حساب أنها تكون أنثى، كانت محتاجة فرصة تانية تكون فيها أنثى، النهارده إحنا في صالون وهنكون مع ياسمين في الشكل اللي المفروض تكون فيه، واللي تقبلوها بيه، هنشوف شكلها الجديد، ونعرف قصتها».