انفصال الفنان حسام الجندي وزوجته التونسية منال حمروني.. بعد زواج 3 سنوات ورمانسية الريد كاربت

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أعلن الفنان حسام الجندي انفصاله عن زوجته التونسية منال حمروني، بعد زواج دام 3 سنوات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ قرر إغلاق خاصية التعليقات على منشوره بشأن الطلاق.

انفصال حسام الجندي وزوجته التونسية منال حمروني

وقال الفنان حسام الجندي، خلال المنشور الذي شاركه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: «قدر الله وما شاء فعل، إلى من يهمه الأمر، تم انفصالي من زوجتي منال حمروني، وتمنياتي لها بالتوفيق».

وكان اعتاد الثنائي حسام الجندي وزوجته منال حمروني، إثارة الجدل على السجادة الحمراء عدة مرات، إذ أنه من بين تلك اللقطات التي شهدت تفاعلا كبيرا وتساؤلات عديدة هو تقبيل الفنان لزوجته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة في دورته الـ41 في عام 2019 أمام عدسات وسائل الإعلام.

كان الفنان حسام الجندي، تزوج من الفنانة التونسية ​منال الحمروني​، في نوفمبر عام 2019.

ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عن الفنان حسام الجندي، وفق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن حسام الجندي

حسام الجندي، من مواليد عام 1981، أي يبلغ من العمر 41 عاماً.

تخرج الفنان حسام الجندي، في كلية الهندسة قسم العمارة.

بدأ مشواره الفني، في العمل بالتمثيل من سن 20 عاما.

كان أول ظهور للفنان حسام الجندي، في فيلم «صعيدي رايح جاي»، كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، من بينها مسلسل «عائلة مجنونة جدًا، بنت من شبرا، سلسال الدم، صرخة أنثى».

كما شارك الفنان حسام الجندي، في مسلسل«مملكة الغجر»، مع الفنانة حورية فرغلي، عام 2019.

كانت أول بطولة سينمائية له مع عدد من الوجوه الشابة في فيلم «هجوم منتصف الليل».

تزوج الفنان حسام الجندي، من الفنانة التونسية ​منال حمروني​، في بداية نوفمبر 2019 بتونس، وأثار الثنائي الجدل عدة مرات.