7 فوائد صحية لتناول الزيتون.. مش هتستغنى عنه في الروتين الغذائي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الزيتون من الأطعمة المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم، وتتعدد أنواعه ولكن كل منها له فوائده الصحية المتعددة التي يحتاجها الجسم، فضلًا عن دخوله في العديد من منتجات التجميل، وأطعمة الطهي، إذ يعتبر من أكثر الأطعمة المتداولة بجميع الأشكال، وعلى الرغم من ذلك يغفل عن فوائده الكثيرون، وهو ما نعرضه في الموضوع الآتي.

الفوائد الصحية لتناول الزيتون

ووفقًا لموقع «Eat This Not That»، نقدم إليك فوائد الزيتون خلال السطور التالية:

- يعتبر الزيتون من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، والتي تساعد في علاج الالتهابات التي يصاب بها بعض الأشخاص، يساعد على تعزيز الوظائف العقلية، لاحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، حيث تساعد على الحد من الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل الخرف المبكر، أو فقدان الذاكرة.

- يعتبر تناول الزيتون من المصادر الجيدة للحصول على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب، وظبط معدل الكوليسترول في الجسم، فضلًا على دوره في تعزيز صحة الجهاز الهضمي مدى العمر مما يحد من الإصابة بتقلصات المعدة.

- يساعد الزيتون على تعزيز صحة القلب، حيث يساعد احتواؤه على الدهون الأحادية غير المشبعة في الحد من الإصابة بالسكتة الدماغية، أمراض القلب.

- يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين د، والكالسيوم اللذين يساعدان على قوة عضلات الجسم، وحماية العظام من الهشاشة، لذا يفضل إضافة الزيتون، أو مستخلص الزيت إلى الروتين الغذائي بشكل يومي خاصة إذ كنت من المعرضين للإصابة بهشاشة العظام.

- يمنع من الإصابة بالحساسية، لاحتوائه على مواد مضادة للهستامين، والتي تساعد في التقليل من خطر الحساسية الموسمية، يحتوي على عنصر الحديد الذي يساعد على تقوية الشعر، وترطيب البشرة ونعومتها.

- يحتوي الزيتون على المركبات الفينولية التي تساعد على الحد من الإصابة بالجلطات الدماغية التي تسبب الوفاة.