طريقة تنعيم الشعر الخشن في خطوات بسيطة داخل المنزل.. تجنبي الكحول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني بعض الفتيات والسيدات من خشونة شعر الرأس، وهو ما يسبب حالات من الشعور بالانزعاج تجاه الأمر، ومحاولات البحث عن وصفات تحسن منه، لذلك تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن طريقة تنعيم الشعر الخشن بشكل جيد.

وعلى هذا النحو، نقدم في السطور الآتية طريقة تنعيم الشعر الخشن في خطوات بسيطة، وذلك وفق ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

طريقة تنعيم الشعر الخشن

1- استخدام الكريمات

يمكن أن العديد من منتجات الكريمات المخصصة لتنعيم الشعر الخشن، على استقامة شعرك واستعادة شكله الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعديد من كريمات التهدئة أن تحمي الشعر الخشن من ظهور علامات التلف عن طريق غرس الشعر في السيليكون والبروتينات.

2- تجنب منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول

يعد الكحول مكونًا أساسيًا في العديد من منتجات الشعر، وخاصة بخاخات الشعر والمواد الهلامية، وعلى الرغم من أن هذه المنتجات يمكن أن تحسن من صحة شعرك، إلا أنها قد تجرده من الرطوبة أيضًا.

3- النوم على وسادة من الحرير

يوصي العديد من خبراء التجميل بالنوم على وسادة من الحرير لحماية شعرك من التشابك، والتلف.

ماسك لتنعيم الشعر

أما بالنسبة لاستخدام ماسكات تنعيم الشعر في المنزل، يمكن استخدام الآتي:

1- ماسك زيت الخروع وجوز الهند

في حين أن زيت الخروع معروف بخصائصه الخارقة في إصلاح الشعر، فإن زيت جوز الهند يرطب الشعر الجاف والمجعد ليجعله صحيًا وسهل التصفيف أيضا، لذلك يمكن مزجهما سويا حتى تحصلي على نتيجة رائعة.

2- ماسك ماء جوز الهند وعصير الليمون

لتحضير هذا الخليط بأمان، امزجي ماء جوز الهند وعصير الليمون واتركي الخليط طوال الليل، ومن ثم ضعيه على شعرك من الجذور حتى الأطراف في الصباح، واتركيه لمدة 30 دقيقة واغسليه بالماء البارد وشامبو خفيف.

3- ماسك البيض وزيت الزيتون

يمكن للبيض أن يمد شعرك بخصائص البروتين، بمحاكاة تأثير علاج الكيراتين، إذ أنه سيساعدك البيض الممزوج بزيت الزيتون على منحك شعرًا أكثر استقامة نسبيًا.

تنعيم الشعر للرجال

1- اغسل شعرك ورطبه

يجب أن يكون شعرك نظيفًا ومرطبًا، ومن ثم ضع البلسم أيضًا، مما يجعل من السهل تمشيطه إذا كان شعرك مجعدًا جدًا.

2- ضع زيت الأرجان أو زيت جوز الهند

ضع كمية بحجم عملة معدنية من الزيت في راحة يدك وافرك يديك معًا، ثم مرر الزيت على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

3- مشط شعرك بشكل مستقيم قدر الإمكان

مرر مشطًا من أطراف شعرك إلى الجذور لمنع تكسر الشعر.