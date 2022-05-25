الامارات | مصر: الحبس 364 سنة لسيدة هاربة من أحكام بالسجن

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الحبس 364 سنة لسيدة هاربة من أحكام بالسجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط إحدى السيدات هاربة من التنفيذ عليها في 160 حكما قضائيا بالحبس 364 سنة.

ونجحت السلطات في ضبط السيدة وهي صاحبة شركة أدوية مقيمة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليها في عدد 160 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا شيكات، بإجمالي حبس 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه وذلك وفقاَ لـ "القاهرة 24"

وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news