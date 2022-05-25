«آية» تقدم فيديوهات توعوية من خلال تجربتها: إزاي تتقبل في وظيفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

متاعب عديدة مرت بها آية منير، 30 عاما، بعد فترة استقالتها من وظيفتها كأخصائي موارد بشرية، قررت أن تساعد الباحثين عن وظيفة جديدة من خلال تقديم الفيديوهات على الحساب الخاص بها على «فيس بوك» حول كيفية اجتياز مقابلة العمل وكيفية الاستعداد لها، مستغلة تجربة عملها في إفادة الآخرين؛ بما ساعد في النهاية عددا من متابعيها في الفوز بوظيفة أحلامهم بكل سهولة.

كورونا غيَّرت مسار عمل «آية»

منذ عامين اضطرت «آية» إلى ترك وظيفتها بما جعلها تشعر بخطورة كبيرة كما قالت لـ«الوطن»: «من سنتين، تحديدًا وقت انتشار كورونا، كنت لسة بادئة شغل جديد، بس للأسف الشركة اضطرت في الوقت ده تستغنى عن الموظفين الجدد علشان الأزمة إللى مرت بيها البلد وقتها.. مكنتش كملت أسبوعين في الشغل»، بما جعلها تشعر بالخوف لأنها تلتزم بالكثير من المسؤوليات التي تجعلها تحتاج لدخل شهري.

وخلال صدمتها لترك العمل بتلك السرعة، قررت أن تتأقلم مع الواقع وتفكر في كيفية تخطي الوقت الذي اضطرت فيه للجلوس في المنزل بلا عمل: «لجأت لربنا وطلبت أنه ينجيني ويرزقني بشغل جديد.. كان نفسي أحصد ثمرة سعيي لفترة طويلة أوي»، وطورت الفتاة من نفسها حتى يُمكنها الحصول على وظيفة أفضل: «فضلت في البيت 3 شهور تقريبًا، راجعت مادة علميه في تخصصي، واشتغلت على نفسي، بعدها بدأت أدور على شغل لحد ما ربنا وفقني».

فيديوهات توعوية عن مقابلات الوظائف

وقررت «آية» خلال أزمتها أن تساعد الباحثين عن وظيفة تناسبهم: «بإعتباري شغالة في مجال الموارد البشرية ومريت بتجربة أني سيبت شغلي وكنت بدور على شغل جديد، حاولت أساعد نفسي وأساعد الناس معايا، فبدأت أصور فيديوهات أتكلم فيها عن أخطاء المقابلات، ونصائح للناس لإجتياز المقابلة بسهولة، وأزاي تتعامل مع رؤسائك وزمايلك في العمل».

وأكثر الموضوعات التي اهتمت «آية» بالحديث عنها خلال فيديوهاتها، هو كيفية تجاوز المشاعر السلبية في أثناء البحث عن عمل: «كل إنسان عارف إزاي يخرج نفسه من المشاعر السلبية اللي بتزوره وقت الأزمات، بس مهم جدًا نمارس الرياضة أو أي هواية بنحبها، ونقرأ كتب عن طرق تخطي الأزمات، أنا عن نفسي وقت ما كنت سايبة الشغل كنت بجدد طاقتي كل يوم وأنزل أمشي الفجر وأصفي روحي من كل الضغوط».

كما اهتمت من خلال تلك الفيديوهات بالحديث حول أزمات بيئة العمل وكيفية التأقلم والتعامل بهدوء: «لازم نتعلم ازاي نتعامل مع الشخصيات المؤذية في بيئة العمل، لأن بيئة العمل الصحية مش موجودة كتير.. ومهم جدًا نحط خطط واضحة لإنجاز مهام العمل المطلوبة في الوقت المحدد، وده كله بييجي بالتدريج مع السن والخبرة».

تواصل عدد من متابعي «آية» على «فيس بوك» معها، ليشكروها على نصائحها؛ التي ساعدتهم على اجتياز المقابلة الشخصية لوظيفة أحلامهم؛ هي أكثر ما أسعدها: «فرحت إني سهلت على الناس حاجات كتير تخص الشغل.. وعايزة أقول أن النهايات المتعبة دايمًا جواها بداية جديدة هتلاقيها نورت لما تسمح لنفسك بالمرونة والتقبل والصبر».