روتين الحفاظ على أسنانك خلال فصل الصيف.. ابتعد عن الحلوى

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنظيف الأسنان من الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ تعتبر من أهم علامات النظافة الشخصية التي تظهر على الأشخاص، ولكن مع تناول العديد من الأطعمة والمشروبات خلال فصل الصيف، يغفل الكثير من الأشخاص عن تنظيف أسنانهم ما يظهر ابتسامتهم بشكل غير لائق، علاوة على الأضرار التي تصاب بها لإهمالهم لها.

نصائح للحفاظ على أسنانك في فصل الصيف

لذا يوضح «هن» في الموضوع التالي، نصائح للحفاظ على أسنانك خلال فصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How» فيما يلي:

- احرص على غسل أسنانك باستخدام الفرشاة مرتين على مدار اليوم، كما يمكنك تنظيفها بخيط تنظيف الأسنان مرة واحدة فقط، حتى يساعدك في التخلص من بقايا الطعام التي تتواجد بين الأسنان، وبالتالي يحافظ على صحتها وقوتها.

- يلزم الاعتناء بشرب القدر الكافي من الماء خلال فترات الطقس الحار، حيث أن الماء يساعد على تنظيف الأسنان، بالإضافة إلى دوره في المساعدة على ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش.

- امتنع عن تناول الحلوى، المخبوزات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكرة، إذ يعتبران من أكثر العادات الضارة التي تسبب إصابة الأسنان بالتجاويف.

- ليست البشرة من تتعرض وحدها للضرر من الأشعة فوق البنفسجية، حيث تعتبر الشفاه أكثر عرضًة للحرق، لذا يفضل وضع كريم واقٍ للشمس لحمايتها من الجفاف أو التشقق، بالإضافة إلى ضرورة استخدام مرطب للشفاه عند التعرض للطقس الخارجي.

- يفضل الامتناع تمامًا عن التدخين، حيث إنه من أولى الأسباب للإصابة بأمراض اللثة، رائحة الفم الكريهة، وفقدان العظام، لذا أضم صحة فمك بتجنب العادات الضارة أولًا.

- احرص على تناول نظام غذائي صحي، يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تساعدك على تقوية أسنانك والحفاظ عليها من الهشاش.

- يعتبر الحليب من أكثر المشروبات التي تساعد على تقوية الأسنان، لذا احرص على تناوله بشكل يومي، أو إدخاله في الأطعمة الغذائية التي تتناولها. يفضل مراجعة طبيبك المتخصص بين كل فترة وأخرى، لفحص أسنانك وتنظيفها جيدًا.