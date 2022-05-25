التخلص من البلغم للحامل.. «حافظي على صحتك وصحة طفلك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات والسيدات عن طرق التخلص من البلغم للحامل، التي تلازم البعض منهن خلال فترة الحمل، وتؤثر بالسلب على منطقة الجهاز التنفسي في الحلق، وتصبح عملية البلع غير ممكنة للبعض منهن،ما يؤدي إلى صعوبة بالغة في الحمل، والتي تؤثر بالسلب على الأم وعلى الجنين، ما يجعلها تدخل في وعكات صحية كبيرة، ويمكن أن يؤدي لفقدان الجنين أي لحظة.

ويُقدم «هُن» طرق التخلص من البلغم للحامل، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

طرق التخلص من البلغم للحامل

يمكن للسيدات الحوامل، والأمهات الجديدات، التخلص من البلغم، الذي يصيب البعض منهن، من خلال شرب الماء بين الحين والآخر بشكل دائم، خاصة الدافئ، أو يمكن تحليته بواسطة العسل، أو يمكن خلطه بعصير الليمون، الذي يساعد على تخفيف حدة البلغم الذي يؤرق السيدات ويعمل على طرده بشكل تدريجي من الجهاز التنفسي حتى يتم التخلص منه بشكل نهائي.

شوربة الدجاج

يمكن للأم الحامل تناول شوربة دجاج ساخنة، التي تساعد على تخفيف حدة الاحتقان في الحلق، وضبط الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل، من أكثر أنواع الأعشاب التي ينصح بتناولها في الحياة بشكل عام، وخاصة في حالات التعرض للإنفلونزا والبرد والسعال الشديد، والشعور بالبلغم، كونه يحتوي على مضادات للالتهابات، تعمل على إرخاء الشعب الهوائية وتقليل حدة السعال الجاف والتخلص من البلغم الشديد عند الحوامل.

الأعشاب والبخار والزيوت

كما يُنصح باستخادم البخار، للتخلص من البلغ الشديد الذي يصبح بعض السيدات، أثناء فترة الحمل، إذ يعمل على تهدئة الوضع ويخفف من السعال الشديد كما تعمل بعض الزيوت والأعشاب على التخفيف السريع أيضًا، كما ينصح بتجربة إكليل الجبل.

أسباب البلغم عند الحامل

التهاب الشعب الهوائية

الحمى

الانسداد الرئوي

الإنفلونزا

حساسية الأنف

الجيوب الأنفية

حساسية في الجهاز التنفسي