طريقة عمل تاكو باللحم المفروم.. وصفات سهلة ومتنوعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تجربة كل ما هو جديد في عالم الطبخ أمر تحرص عليه العديد من ربات البيوت، خاصة الأكلات التي تقدم من مطابخ العالم المختلفة، من بينها سندوتشات التاكو من المطبخ المكسيكي، وعلى هذا النحو، تعددت عمليات البحث عن طريقة عمل تاكو باللحم المفروم.

وخلال السطور التالية نقدم خطوات طريقة عمل تاكو اللحم المفروم، وفق ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل تاكو اللحم المفروم

• المقادير:

12 قطعة من خبز التاكو

250 جرام لحمة مفرومة

ملعقة من زيت الزيتون

حبة كبيرة من الطماطم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

10 حبات من الفاصوليا الحمراء

نصف ملعقة صغيرة من بهارات التاكو

10 حبات من الزيتون الأسود المقطع

4 حبات من الخس المفروم

• خطوات طريقة عمل تاكو اللحم المفروم

- ابدأي طريقة عمل تاكو اللحم المفروم، بإضافة اللحمة المفرومة مع الملح والبهارات داخل مقلاة، واتركيهم حتى ينضجوا تماما.

- ارفعيهم من على النار، وضيفي بقية المكونات، ويقلبوا جيدا.

- يوضع الخليط داخل عيش التاكو ويقدم ساخنا.

طريقة عمل التاكو

• المقادير:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات

نصف كوب من البصل المفروم

12 قطعة خبز تورتيلا أو التاكو

كوب من الخس المقطع لشرائح

كوب من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة

كوب من الفلفل الأخضر المقطع إلى مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة

كوب من الجبن الشيدر

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة من الزيت

علبة من فاصوليا الحمراء

علبة من الذرة

• مكونات الصوص

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من المستردة

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار

نصف كوب من زيت الزيتون

• خطوات عمل التاكو:

- ضعي كافة مكونات الصوص، واضربيهم باستخدام المضرب الكهربي.

- يتبل الدجاج بصوص التاكو لمدة 60 دقيقة.

- ضعي الدجاج في ملعقتان من الزيت الساخن على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

- يضاف كل من الملح والفلفل والبصل مع الدجاج وقلبيهم.

- يترك الخليط على النار الهادئة حتى تجف السوائل تماما.

- يرفع الخليط من على النار.

- يخلط كل من الفلفل الأخضر والفاصوليا الحمراء والطماطم والذرة في وعاء.

- يوضع الخس مع الدجاج وسلطة الفلفل الأخضر والجبنة الشيدر في الخبز، وقومي بلفه.

- تسوى السندوتشات على الشواية.

طريقة عمل التاكو بخبز النوتيلا

• المقادير

2 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الملح

بيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الحليب

كوب من الزيت

• خطوات عمل التاكو بخبز النوتيلا:

- ضعي الدقيق مع البيكنج باودر والملح واخلطيهم جيدا.

- يضاف الحليب تدريجيا مع استمرار الخلط حتى تحصلين على العجينة المطلوبة.

- توضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

- تدعك العجينة إلى نحو 5 دقائق.

- تقسم العجينة إلى كرات صغيرة.

- تفرد بشكل دائري.

- ضعي العجينة لقليها في الزيت حتى تحصلي على لون ذهبي.

- قدميها بالهنا.