محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار بعد ظهورهما مع رونالدينهو «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما يحرص لاعب منتخب مصر المعتزل محمد زيدان وزوجته على الظهور سويا في المناسبات المختلفة، ومؤخرا، نشر الثنائي صورة جمعتهما بنجم الكرة العالمي المعتزل أيضا رونالدينهو، وذلك عبر حساباتهما الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تداول وتفاعل كبيرين من قبل متابعيهم.

وسرعان ما تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد زيدان وزوجته بصحبة رونالدينهو، والحديث عن لقائهم الأخير، وترحيب الزوجان بنجم الكرة العالمي.

محمد زيدان وزوجته بصحبة رونالدينهو

ونشرت «ميمي» زوجة محمد زيدان صورة جمعتها بزوجها ورونالدينهو وصديقته، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

إطلالة زوجة محمد زيدان

وخلال الصورة ظهرت زوجة محمد زيدان، وهي مرتدية فستانا مجسما وأنيقا باللون الأسود، جاء ذو بطانة بكامل الفستان، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة ولمسات بسيطة من الماكياج، كشفت عن جمال ملامحها.

جدير بالذكر أنه جرى استقبال النجم الكرة البرازيلي رونالدينهو، يوم أمس، في مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله كل من نجم الكرة ومنتخب مصر المعتزل أحمد حسن، والكابتن محمد زيدان.

احتفال محمد زيدان وزوجته بذكرى زواجهما

وقبل عدة أيام احتفل كل من محمد زيدان وزوجته بالذكرى السنوية لزواجهما، إذ حرص كل من الثنائي على نشر عدد من الصور التي جمتعهما سويا في عدة مناسبات مختلفة داخل وخارج البلاد، والتي وجه خلالها كل منهما رسالة رومانسية للطرف الآخر.

وسرعان ما حققت الصور تفاعل الآلاف من متابعي محمد زيدان وزوجته، والذين حرصوا على توجيه التمنيات بالسعادة والنجاح سويا.

معلومات عن زوجة محمد زيدان

- تدعى ميناس وتلقب بـ«ميمي».

- أم لطفل واحد يدعى «زيدان» نسبة لاسم جده لوالده لاعب الكرة المعتزل.

- تحرص زوجة محمد زيدان على نشر الصور المختلفة لها في العديد من المناسبات.

- يتابعها عبر حسابها على موقع «انستجرام» 320 ألف شخص.