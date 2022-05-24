فتاة تخالف طبيعة الأنثى وتقبل «بجواز جوزها» من امرأة أخرى: «بحافظ عليه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها إحدى السيدات تدعى شيريهان خفاجة بعد أن صرحت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنها تقبل أن يكون لزوجها زوجة ثانية، فضلًا على أنه ستساعده في البحث عن امرأة أخرى، وكان هذا التصريح على عكس ما بداخل العديد من السيدات، اللاتي لا يقبل معظمهن بذلك وأن تكون «ضرة».

فتاة تثير الجدل بقبول امرأة ثانية في حياة زوجها

وبررت الفتاة قبولها أن يكون امرأة ثانية في حياة زوجها حتى تحميه من الوقوع في الإثم وغضب الله عليه، قائلة:«أنا مش متزوجة، لكن أكيد هتزوج عاجلًا أم آجلا إذا زوجي لم يكتف بي وقرر يزني ويغضب الله، أنا أقبل زواجه مرة ثانية على إيدي»، مشيرًة إلى أنها تحاول البعد عن غضب الله حتى لا يؤثر الأمر على حياتهما.

وتابعت: «لا أقبل أن يعيش معي رجل يغضب الله وهذا لا يقلل من كرامتي بل يزيدها، أحافظ علي زوجي، وعلى أولادي من الخراب الذي يعود من وراء الزنا»، مضيفًة أنه من أصعب الإحساس على النساء قبول امرأة أخرى في حياة الرجل الموجود بحياتهن، ولكن عند التفكير بالأمر من الناحية الدينية ومن اتجاه خراب بيوتهن، سيلجأن لهذا التصرف الذي تروج إليه.

واختممت: «إحساس صعب على الست، بس والله لو بتحبيه هتخافي عليه من عقاب ربنا وهتختاري يتزوج أحسن ما يزني، ده لو فشلتي تحافظي عليه وترجعيه لحضنك يكتفي بيكي».

هجوم من المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي

ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من الرواد والمتابعين، وتداول عبر السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وشن عليها الهجوم من قبل بعض السيدات، وكان من أبرز التعليقات: «أنا عندي أعيش طول عمري من غير جواز، ولا تشاركني في جوزي واحدة تانية، لو أنا مش مالية عنيه أسيبه واختار اللي يكتفي بيا»، وقالت أخرى: «إيه اللي عشان تحافظي عليه من الزنا، انتي هتتقطعي في كل مرة هو مش معاكي، مش متفقين مع رأيك خالص».