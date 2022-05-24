هوس المشاهدات.. «أمنية» تعرض أطفالها للخطر على «يوتيوب» وطبيب: «ممكن يموتوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها إحدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب تقديمها عدد من الفيديوهات على القناة الرسمية الخاصة بها على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تظهر خلالها وهي تصور طفليها أثناء حقنها لهما بحقن في الوريد أو في العضل، وهو ما غضب بشأنه العديد من نشطاء السوشيال ميديا.

تفاصيل فيديوهات الأم وأطفالها

تكشف الفيديوهات التي تقدمها الأم التي تدعى «أمنية.أ» تفاصيل قيامها بتصوير أولادها وهي تقوم بإعطائهم العديد من الحقن سواء في العضل أو الوريد، وذلك كي تعطي نصائح للأمهات عن كيفية علاج أولادهم بالحقن داخل المنزل.

يذكر أن الأم بدأت في طرح قناتها منذ العام 2016، إذ تمكنت من تحقيق ما يقرب من 2 مليون مشاهدة من خلال الفيديوهات التي تقدمها.

وسرعان ما تسبب الأم بإثارة حالة من الغضب عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام العديد من الأشخاص بالهجوم على «أمنية.أ»، بزعم أنها تعرض حياة أطفالها للخطر، وذلك بهدف تحقيق المشاهدات والأرباح من خلال الفيديوهات التي تقدمها، وهو ما علق عليه الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

طبيب أطفال: «الأم ممكن تتسبب في موت أولادها»

وقال محمد الكيلاني خلال تصريحاته لـ«هن»، إن ما تقوم به الأم التي تدعى «أمنية.أ»، أم يجب الوقوف أمامه، وذلك نظرا لأنها تعرض طفليها لخطر كبير، بسبب حقنها لهما بهذا الشكل غير الطبي، وكذلك تتسبب في توجيه العديد من الأمهات للقيام بالأمر تقليدا لها.

وأوضح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن ما تقوم به صاحبة الفيديوهات يمكن أن يتسبب في خطورة كبيرة لأطفالها والتي تبدأ من الإصابة بالعدوى في الدم، أو الحساسية، وصولا إلى الوفاة في الحال، «ممكن الحقنة تتحقن غلط في العصب ودي كارثة كبيرة، بتبدأ من أول حدوث عدوى لحد الوفاة».