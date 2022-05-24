التخلص من حبوب تحت الجلد في 5 خطوات.. تجنب الضغط والفرقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشكلة كبيرة يتعرض لها العديد من الأشخاص وهي ظهور بعض الحبوب أسفل الجلد، والتي تسبب شعورا بالانزعاج الشديد، لذلك يلجأ الكثيرين إلى البحث عن طرق كيفية التخلص من حبوب تحت الجلد، بشكل آمن وفعال دون التعرض لأية آثار جانبية.

وللتعرف على كيفية التخلص من حبوب تحت الجلد، نستعرض خلال السطور التالية، أبرز الخطوات التي تساعد على الأمر، إلى جانب التعرف عن أسباب ظهورها، وفق ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

ما هي البثور العمياء؟

تعرف حبوب الشباب التي تظهر أسفل الجلد بالبثور العمياء،

البثور العمياء هي حب الشباب الذي يظهر تحت سطح الجلد، وتحدث غالبًا بسبب وجود كيس أسفل الجلد، وهي تختلف عن الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء التي تتطور بالقرب من سطح الجلد.

وعلى الرغم من أن البثور ليست ملحوظة دائمًا، إلا أنه يمكنك الشعور بالورم، كما أنه قد تكون المنطقة مؤلمة أو حمراء وملتهبة قليلاً.

التخلص من حبوب تحت الجلد

قد يكون التخلص من حبوب تحت الجلد أمرا صعبا، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكنك تجربتها في المنزل، لكن تأكد دائمًا من نظافة يديك قبل استخدام أي علاج منزلي.

1- تجنب الضغط أو الفرقعة

تجنب محاولة الضغط على حبوب تحت الجلد أو فرقعتها، لأن المحاولة ستؤدي فقط إلى زيادة تهيجها، وقد تسبب العدوى أو التندب.

2- استخدام البنزويل بيروكسايد

استخدم منتجًا يحتوي على مركب البنزويل بيروكسايد العضوي، حيث أنه يساعد على قتل البكتيريا الموجودة تحت الجلد، فهو عنصر شائع في العديد من علاجات حب الشباب والإصابات التي لا تستلزم وصفة طبية.

3- الضمادات الدافئة

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة في تخفيف الألم، فإنها مفيدة أيضًا بمجرد أن تبدأ الرؤوس البيضاء في التكون، فقط ضع الكمادة الدافئة من 10 إلى 15 دقيقة إلى نحو ثلاث أو أربع مرات في اليوم، إذ أن هذه الخطوة تسمح للبثور بإفراز القيح والشفاء.

4- لصقة حب الشباب

لصقة حب الشباب عبارة عن ضمادة طبية صغيرة تضعها مباشرة على البثرة العمياء، حيث أنها تحتوي عادةً على عوامل مقاومة حب الشباب، مثل حمض الساليسيليك، ويمكن شراء لصقات حب الشباب عبر الإنترنت أو من الصيدليات.

5- زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على مركبات مضادة للميكروبات وقد يكون بديلاً لطيفًا للمضادات الحيوية، وللحصول على الفعالية المثلى، استخدم منتجًا يحتوي على 5٪ من زيت شجرة الشاي أو أكثر.

وعليك وضعه مرتين يوميًا حتى تلتئم البثرة العمياء تمامًا، فقط تأكد من تخفيف زيت شجرة الشاي أولاً بزيت ناقل، مثل زيت الزيتون، ويعتبر زيت شجرة الشاي آمن بما يكفي للاستخدام اليومي.

أسباب حبوب تحت الجلد

1- يمكن أن حبوب تحت الجلد عندما تصبح الزيوت محاصرة بالبكتيريا والأوساخ بعمق داخل بصيلات الشعر، والنتيجة النهائية هي ظهور كتلة مؤلمة تحت الجلد لا تحتوي على «رأس» مثل البثور الأخرى.

فإذا كانت بشرتك دهنية، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالبثور العمياء من الأشخاص ذوي البشرة الجافة.

2- كما يمكن أن تتسبب التقلبات الهرمونية أحيانًا في ظهورها تحت الجلد، وقد يحدث هذا على الأرجح في أوقات معينة من المرحل العمرية، مثل البلوغ أو الحمل.

3- كما أنه قد يساهم تناول بعض الأدوية في ظهور البثور العمياء.

حبوب تحت الجلد مؤلمة

كما تتميز تلك الحبوب بتسببها في الشعور بالألم بشكل ملحوظ، وقد يصعب التخلص منها، إلا أن الأمر يحتاج إلى العناية والصبر.