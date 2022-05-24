الامارات | إنجلترا ترصد 14 حالة إصابة جديدة بجدري القردة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا ترصد 14 حالة إصابة جديدة بجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء عن رصد 14 حالة إصابة جديدة بجدري القردة في إنجلترا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المكتشفة إلى 70 منذ السابع من مايو.

وأبلغت اسكتلندا عن أول حالة إصابة بجدري القردة أمس الاثنين، لكن لم يتم اكتشاف أي حالات في ويلز وأيرلندا الشمالية حتى الآن.

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