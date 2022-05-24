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الامارات | السعودية.. فيديو لعامل مطعم يثير الغضب بسبب النظافة والشركة تعلق

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لعامل في مطعم بالسعودية لم يتبع الإجراءات الصحية والنظافة العامة في إعداد المنتجات الغذائية.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله في الساعات الماضية، العامل وهو يستخدم يديه في تعبئة المنتجات، دون ارتداء قفازات واقية، كما ظهر أيضا وهو يضع يده في أنفه.

وأثار الفيديو غضب عديدين طالبوا بفصله من العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتشديد الرقابة على المنافذ التي تقدم خدمات غذائية.

ومن جانبها، علقت شركة "هرفي" للمنتجات الغذائية المشغلة له قائلة: "يعتبر هذا تصرفاً فردياً ولا يمثل بأي شكل من الأشكال مستوى النظافة والخدمة والإجراءات الاحترازية التي تتبعها شركة هرفي بكامل قطاعاتها".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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