طريقة حفظ النعناع الأخضر.. خطوات سهلة لأطول فترة ممكنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات وربات المنازل، عن طريقة حفظ النعناع الأخضر، لأطول مدة دون أن يجف أو يتعرض للخسارة، كونه من أكثر الأنواع سريعة التعرض للتلف والجفاف، وعمرها الافتراضي قصير، إذ تفضل البعض دمج النعناع في أكثر من وصفة، كما يعتبر النوع الأساسي الذي يضعه البعض على الشاي، كونه له طعم ومذاق هائل.

ويُقدم «هُن» طريقة حفظ النعناع الأخضر، وفق موقع«parenting»العالمي.

حفظ النعناع في الماء

يمكن لربة المنزل والسيدات، الاحتفاظ بالنعناع الأخضر، لأطول فترة ممكنة بعيدًا عن التلف أو الجفاف، وذلك من خلال غسل أغصانه بالماء البارد، ومن ثم قطع الجزء السفلي من سيقانه، ووضع تلك الأغصان في وعاء كبير، ومن ثم تغطيتها في كيس بلاستيكي، وتأتي الخطوة التالية هي وضع الوعاء في الثلاجة ويمكن استخدامه لأطول فترة خلال شهر.

حفظ النعناع الأخضرعن طريق الهواء

كما يمكن لربة المنزل الاحتفاظ بالنعناع الأخضر في المنزل، بعد الشراء والبقاء على هيئته دون التلف، لفترة ممكنة وذلك من خلال وضع حزمة النعناع وربطهما جيدا باحكام باستخدام الخيوط السميكة، ومن ثم ربط طرف الخيط ووضعه على حبل للغسيل، وبعدها يُترك في مكان دافئ ومظلم، وفي مكان جيد التهوية.

يعتبر النعناع واحدًا من أهم الأنواع المفضلة لدى الكثيرين كونه يتميز برائحته العطرة المميزة، ويمكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة من خلال غسل أوراق النعناع جيدا بالماء البارد، ومن ثم التخلص من العروق بوضعها في ورق، وإحكام الغلق عليه داخل منديل ورقي، ووضع أوراق النعناع به وتغطيته بمنديل ورقي آخر، مع حفظ الأوراق في الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد النعناع الأخضر

يعمل النعناع بشكل كبير ضد الميكروبات الضارة التي توجد داخل الجسم وبخاصة الأمعاء والمعدة.

يعمل النعناع على تهدئة بعض الأعراض مثل نزلات البرد، الرشح

يعمل النعناع على علاج الحساسية والاحتقان.