الارشيف / لايف ستايل

طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا.. «تكات سهلة هتحلي الطعم»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صوص الرانش للبيتزا

تبحث الكثير من السيدات وربات المنازل، عن طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا، التي تعتبر من أكثر أنواع الصوصات المفضلة لدى العديد نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تتفنن الأمهات في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تعرض وصفات سهلة لجمهورها من السيدات والرجال، كونها تعتمد على الوصفات الإقتصادية غير المكلفة، التي لا تؤثر على الحالة الاقتصادية.

مقادير طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا

كوب كريمة

2 معلقه كبيرة عصير ليمون

معلقه كبيرة بصل أخضر متقطع صغير جدا

معلقه كبيرة شبت مفروم ناعم جداً

ملح

معلقه كبيرة لبن

معلقه صغيره ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل

معلقه كبيرة مايونيز

طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا

في البداية يتم تحضير جميع مكونات صوص الرانش للبيتزا، المكونة من البصل والثوم والشبت والبصل الأخضر، مع الكريمة والليمون، في وعاء وخلطهم ببعضهم البعض لمدة ربع ساعة.

2d8ed453b0.jpg

الخطوة التالية، هي ضرب الكريمة والليمون بمضرب يدوي أو في الخلط حتي يصبح الخليط متماسك، وذات قوام، يمكن إضافة باقي المقادير مع الاستمرار الجيد في الخفق والضرب بالمضرب.

بعد الانتهاء من الضرب الجيد، يتم تقديم صوص الرانش للبيتزا، في بولة مع تزيينه بأوراق البقدونس أو حسب الرغبة.

14091708161653398124.jpg

مقادير صوص رانش

كوب مايونيز

بقدونس

نصف ملعقة خل 

ملعقة ورشيستر

ربع ملعقة بوردة بصل 

نصف ملعقة بودرة ثوم 

زعتر

ليمون

نصف كوب ساور كريم

نصف كوب لبن رايب 

صوص صلصة حارة 

تكات صوص الرانش للبيتزا

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس، ثم إضافة اللبن الرايب والساور كريم، والزعتر وصوص الصلصة الحارة، والخل والبقدونس، والمايونيز، ويتم التقليب الجيد، حتى يصبح القوام متماسك، ويمكن تقديمها باردة بجانب البيتزا والبيبسي والبطاطس المحمرة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا