طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا.. «تكات سهلة هتحلي الطعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات وربات المنازل، عن طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا، التي تعتبر من أكثر أنواع الصوصات المفضلة لدى العديد نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تتفنن الأمهات في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تعرض وصفات سهلة لجمهورها من السيدات والرجال، كونها تعتمد على الوصفات الإقتصادية غير المكلفة، التي لا تؤثر على الحالة الاقتصادية.

مقادير طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا

كوب كريمة

2 معلقه كبيرة عصير ليمون

معلقه كبيرة بصل أخضر متقطع صغير جدا

معلقه كبيرة شبت مفروم ناعم جداً

ملح

معلقه كبيرة لبن

معلقه صغيره ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل

معلقه كبيرة مايونيز

طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا

في البداية يتم تحضير جميع مكونات صوص الرانش للبيتزا، المكونة من البصل والثوم والشبت والبصل الأخضر، مع الكريمة والليمون، في وعاء وخلطهم ببعضهم البعض لمدة ربع ساعة.

الخطوة التالية، هي ضرب الكريمة والليمون بمضرب يدوي أو في الخلط حتي يصبح الخليط متماسك، وذات قوام، يمكن إضافة باقي المقادير مع الاستمرار الجيد في الخفق والضرب بالمضرب.

بعد الانتهاء من الضرب الجيد، يتم تقديم صوص الرانش للبيتزا، في بولة مع تزيينه بأوراق البقدونس أو حسب الرغبة.

مقادير صوص رانش

كوب مايونيز

بقدونس

نصف ملعقة خل

ملعقة ورشيستر

ربع ملعقة بوردة بصل

نصف ملعقة بودرة ثوم

زعتر

ليمون

نصف كوب ساور كريم

نصف كوب لبن رايب

صوص صلصة حارة

تكات صوص الرانش للبيتزا

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس، ثم إضافة اللبن الرايب والساور كريم، والزعتر وصوص الصلصة الحارة، والخل والبقدونس، والمايونيز، ويتم التقليب الجيد، حتى يصبح القوام متماسك، ويمكن تقديمها باردة بجانب البيتزا والبيبسي والبطاطس المحمرة.