الامارات | الإعدام لـ 9 مصريين بسبب قضية ثأر

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ 9 مصريين بسبب قضية ثأر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات المنيا في مصر، بالإعدام شنقا على 9 متهمين بقتل 11 شخصا أخذا بالثأر في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين آخرين أحدهما بالسجن المشدد والآخر بالسجن 15 عاما في ذات الواقعة، وقضت المحكمة بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بحسب «القاهرة 24»

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