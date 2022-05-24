الامارات | لحظة سقوط طفل في بالوعة وصراخ والدته.. شاهد بالفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط طفل في بالوعة وصراخ والدته.. شاهد بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "مترو" البريطانية فيديو يرصد لحظة سقوط طفل عمره 18 شهراً فقط في بالوعة ، بينما هرولت والدته خلفه وهي تصرخ في محاولة لإنقاذه.

والتقطت كاميرا مراقبة تفاصيل الواقعة، وأظهرت اللقطات المرعبة إيمي بليث ، 23 عامًا ، وهي تسير مع ابنها ثيو في أشفورد ، كينت، وفي لمح البصر سقط الطفل من فوق الغطاء الذي يغلق البالوعة، وصرخت والدته طالبة النجدة ثم نزلت خلفه بسرعة وتمكنت من إنقاذه.

وكان الطفل مغطى بمياه الصرف الصحي، وقالت الأم إيمي: "أول ما فكرت به كان أنه قد مات، سحبت غطاء البالوعة للخارج، ورأيته وهو يصرخ باسمي. كانت مياه الصرف الصحي حتى ركبتيه".

وتابعت الأم: "قفزت في البالوعة وكانت ليست كبيرة بما يكفي لكي أنحني لأمسك به. كان علي أن أقوس جسدي نوعا ما لأمسك به وسحبه، لا أعرف كيف فعلت ذلك. لقد انحنى جسدي بطريقة لم أنحني بها من قبل، فقط لإخراجه من هذه البالوعة".

وأضافت الأم: "كان يمكن أن ينتهي الأمر بأسوأ من ذلك بكثير. وأشعر بالغثيان عندما تستعيد ذاكرتي ما حدث.. إنه كابوس مطلق، وما زلت أشعر بصدمة حقيقية منه".

وقدمت الأم شكوى إلى الشركة المسؤولة عن البالوعة، وفي اليوم التالي للحادث شوهد أربعة محققين في المنطقة يبحثون سبب الحادث، وأكدت شركة المرافق أنها تحقق وتتخذ الأمر بجدية بالغة.

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