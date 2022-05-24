الامارات | مفاجأة مرعبة لطفل في مرحاض المدرسة.. شاهد بالصور

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مرعبة لطفل في مرحاض المدرسة.. شاهد بالصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إحدى الولايات في البرازيل واقعة مرعبة، حيث تفاجأ طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بوجود نمر في مرحاض المدرسة بعدما حاول الدخول إليه، وكاد قلبه أن يتوقف من هول الصدمة والرعب، بحسب وصفه.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن الطفل ويدعى ديفيد ميغيل، تواجه وجهاً لوجه مع النمر المرعب ثم نجح في الهروب إلى الخارج، وتم استدعاء السلطات المحلية إلى مكان الحادث وتمكنوا من إطلاق حقنة مهدئة على النمر وتم اصطحابه خارج المدرسة تمهيداً لإطلاقه مرة أخرى في البرية.

وقع الحادث المروع في مدرسة مارثا دروموند فونسيكا في بلدية نوفا ليما بولاية ميناس جيرايس البرازيلية، وقال الطفل لوسائل الإعلام المحلية: "كنت أرتجف مثل الهلام. وكاد قلبي أن يتوقف".

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