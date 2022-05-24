صدمة بين الجمهور بعد عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. «4 أعوام من زواج مثير للجدل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد غياب الحديث عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب عادا للساحة مرة أخرى، بعدما قدمت النجمة بلاغا يفيد بتعديه عليها وعلى بناتها، ما كان سببا في تفجير محامي حسام حبيب لمفاجأة رده شيرين عبدالوهاب إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من وقوع الطلاق، وبشهادة الشهود التي كانت من بينهم «سارة الطباخ» مديرة أعمال شيرين، وأنه يمكث معها في فيلا الزوجية منذ ذلك الوقت.

وكان لحديث حسام حبيب أثر سيء بين الجمهور، إذ تحدث بعضهم إلى الفنانة شيرين عن قصة الطلاق عبر خاصية «أسك» التي كانت تفتحها عبر حسابها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وكان آخرهم منذ شهر بالحديث عن دخولها في علاقة ثانية بعد الطلاق، ونفت قاطعة بقولها «لا»، ما كان يدل على استمرار الطلاق.

والمعروف عن الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها مُحبة لنشر قصتها مع حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك عندما أعلن محامي حسام حبيب عن عودة الثنائي لبعضهما بعد الإنفصال بإسبوعين فقط أثار الجدل بشكل كبير وتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة حقيقة العودة.

وأخلت جهات التحقيق سبيل الفنان حسام حبيب بعد دفعه لكفالة مقدارها 10 ألاف جنيه بسبب اتهامه بتهديد حياة طليقته، وورد بالتحقيقات أن شيرين اتصلت بالنجدة حتى تجري محضرا لحسام حبيب بعدم التعرض لها وبناتها، وذلك بعد المشادة التي حدثت بينهما ورؤيتها لسلاح حسام مما جعلها تطلب النجدة، وكان رد حسام حبيب في التحقيق أنه لم يهدد طليقته بالسلاح الناري المضبوط بحوزته، وأكد أن السلاح مرخص قانونيًا.

قصة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بدأت قصة حب حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب في عام 2018، إذ ارتبط الثنائي في شهر أبريل من ذلك العام، وساند الفنان حسام حبيب الفنانة شيرين في أزماتها عندما اتُهِمت بالإساءة إلى مصر ونهر النيل في عام 2019، بإحدى حفلاتها خارج مصر، وتم وقفها عن الغناء حينذاك.

كثيرا ما ظهرا الثنائي في مواقف داعمة لبعضهم البعض، ولكن انتشرت عدة شائعات عن انفصالهما في عام 2020، ولكن شيرين نفت الخبر بقولها: «مبنبطلش خناق»، وفي شهر مايو عام 2021 تم تداول فيديو وتسجيل صوتي من قبل الإعلامية نضال الأحمدي لوالد حسام حبيب يتمنى فيه انفصال الثنائي، وجاء رد شيرين على الفيديو بظهور إعلامي مع زوجها وطالبت بعدم التدخل في حياتها وقالت: «حسام زوجي من أنضف رجالة الدنيا وبيحبني أكتر من نفسه».

عقب ذلك، فاجئت شيرين الجميع بإصدارها لبيان تؤكد به خبر الإنفصال، وطالبت من الجميع عدم التدخل، ثم في شهر ديسمبر من عام 2021 أعلنت شيرين أنها ما زالت تحب حسام أمام الجميع وذلك بعد إجراءها لمداخلة تليفونية مع الإعلامي «عمرو أديب» في برنامجه «الحكاية».

وفي 19 إبريل 2022 ردت على سؤال في صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» إذا كانت تستطيع التعرف على رجل ثاني والزواج مرة أخرى وكانت إجابتها «لا»، وفي 23 من شهر مايو قامت بإجراء محضر عدم تعرض لطليقها حسام حبيب بعد الخلاف على عمل فني، وتفاجئ الجميع بتصريح جميل سعيد محامي الفنان حسام حبيب أن حبيب قد أعاد شيرين إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من الإنفصال.