الامارات | تسمم عائلة عراقية بسبب "مشروب عصير"

شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم عائلة عراقية بسبب "مشروب عصير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن عائلة تسممت بسبب تناولهم مشروب "عصير" في محافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة السومرية عن المصدر قوله إن مستشفى بلد في محافظة صلاح الدين، استقبل 4 حالات تسمم من عائلة واحدة بسبب تناولهم "عصير"، مشيراً إلى وفاة طفل فيما يرقد والده ووالدته وشقيقه في حالة حرجة.

وأشار المصدر إلى فتح تحقيق حول الحادث لكشف ما إذا جنائياً أم عرضياً.

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