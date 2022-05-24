الامارات | السجن 3 سنوات لخروف قاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لخروف قاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام محلية في جنوب السودان أنه تم الحكم على خروف بالسجن لمدة 3 أعوام بعد أن تسبب في مقتل امرأة تبلغ 45 عاما.

وبحسب موقع «LADBible»، و«sputnik» اعتقل الخروف بعد مهاجمته أدي تشابينج، التي توفيت متأثرة بجراحها. وقالت الشرطة إنه بعد التحقيق في الحادث أحيلت القضية إلى المحكمة.

وبحسب الحكم، سيبقى الكبش خلف القضبان لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب الحيوان إعطاء خمس أبقار لأسرة المتوفية كتعويض، وعندما يتم تحرير الكبش من السجن، سيتم بيعه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news