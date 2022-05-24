الامارات | القضاء الكويتي ينظر في دعوى حجب «نتفليكس»..«أصحاب ولا أعزّ» السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكويتي ينظر في دعوى حجب «نتفليكس»..«أصحاب ولا أعزّ» السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظر القضاء الكويتي غداً في دعوى تطالب بإغلاق موقع «نتفليكس» وحجبه في الكويت، مرفوعة من المحامي عبدالعزيز السبيعي.

وتأتي هذه الدعوى بسبب الانتقادات التي أثيرت عقب فيلم «أصحاب ولا أعزّ»، حيث ذكر مقدم الدعوى أن المنصة الأميركية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة فيلماً عربياً تحت عنوان «أصحاب ولا أعزّ» أثار موجة غضب جماهيري، بسبب دعوته - عبر مشاهد عديدة - إلى ما وصفه بالانحلال الأخلاقي، موضحاً أن هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة، محاولاً تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها، بحسب صحيفة «القبس».

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