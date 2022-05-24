الامارات | شركة موديرنا تختبر لقاحاً محتملاً للوقاية من جدري القرود

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة موديرنا تختبر لقاحاً محتملاً للوقاية من جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري شركة مودرنا اختبارا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود في مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة بجدري القرود المؤكدة بلغت 131 حالة وهناك 106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض في السابع من مايو الجاري خارج نطاق الدول الذي عادة ما ينتشر فيها المرض.

ولم تستجب موديرنا بعد لطلب بالإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن اللقاح المحتمل.

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