الامارات | يشتري أجهزة من مواقع التسوق.. ويهرب بها قبل دفع الثمن !

شكرا لقرائتكم خبر عن يشتري أجهزة من مواقع التسوق.. ويهرب بها قبل دفع الثمن ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن سعودي ارتكب 14 حادثة جنائية تمثلت في الاحتيال على أشخاص من خلال الاتفاق معهم على شراء أجهزة إلكترونية عبر أحد مواقع التسوق، والاستيلاء عليها عند مقابلتهم له والهروب بها دون دفع ثمنها.

وقالت السلطات الأمنية السعودية إنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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