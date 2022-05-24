369 حبة ألماس في عُقد اللبنانية نور عريضة بمهرجان كان.. «تفاصيل صنعه مفاجأة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة استثنائية أبهرت الحضور والمتابعين ظهرت بها عارضة الأزياء اللبنانية، نور عريضة، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته الـ75، جعلها تصبح حديث الرواد والمشاهير وتتصدر التريند بسبب العقد الذي كانت ترتديه.

فستان جريء وعقد خاطف للأنظار

ظهرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، بفستان أبيض جريء، كروب توب مكشوف الصدر، وجيب ضيقة باللون الأبيض، من مجموعة جيفانشي Givenchy، كما لفتت الأنظار بعقد أشبه بكاب من الذهب الأصفر.

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، كواليس ظهورها الذي لفت الأنظار خلال مهرجان كان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعبر خاصية «ستوري»، وعن الوقت المستغرق لعمل العقد، إذ ذكرت: «2000 ساعة شغل و369 حبة ألماس».

العقد الألماسي الذي زين عُنق عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، كان الوجه الإعلاني لدار «بوشرون» للمجوهرات الثمينة، وينتمي العقد المثير للجدل إلى مجموعة Ailleurs high jewelry، ومكون من 5 قطع رئيسية صممتها المديرة الإبداعية للدار Claire Choisne.

مصممة العقد الألماسي تتحدث عنه

وكانت تحدثت كلير شوازن، المديرة الفنية لبوشيرون، عن كواليس التصميم، والذي يعد من ضمن التصاميم الأولى لمجموعة المجوهرات الرّاقية، وهو من مجموعة Femme Sable أو «المرأة الرملية»، والذي يجمع بين المواد الشبيهة بالخشب المستخدمة في أعمال الخوص والذهب الأبيض، بينما الماس يستريح عند الحلق، ويخفي المشبك الذي يحافظ على التصميم المفتوح من الخلف مغلقًا، وفق لموقع «Women's Wear Daily».

كواليس التصميم

وأشارت مصممة العقد إلى أن توجيهها أثناء الصنع كان رغبتها في الكشف عن جمال الطبيعة: «استغرق صنعه 2000 ساعة، أي ما يعادل 83 يوما، لقد أخذنا الحرية في مزج الأكوان والمواد، سواء كانت ثمينة أم لا لأنها كلها جميلة.. أن كل شيء يتعارض من حيث المبدأ، صمم خصيصا لمهرجان كان، وسيتم الكشف عن تفاصيله في شهر يوليو القادم».