8 نصائح من هاني الناظر للأمهات مع ارتفاع الحرارة: خدي بالك من حمو النيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجه الدكتور هاني الناظر، طبيب الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للأمهات وربات المنازل، لتنفيذها والالتزام بها حال تغير الجو وارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع فصل الصيف، والذي ستبدأ من غدًا الأربعاء، والمتوقع استمرارها لمدة 10 أيام، إذ يعاني البعض من المشكلات التي تتعلق بالصحة العامة للجسم والبشرة خاصة الأطفال.

وقال الدكتور هاني الناظر، خلال منشوره: «اعتبارا من باكر الأربعاء بإذن الله متوقع أن ترتفع درجات الحرارة ولمدة عشرة أيام مع زيادة حدة تأثير أشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، لهذا أرجو من حضراتكم اثناء الخروج نهارا الالتزام بالتالي».

وحدد الدكتور هاني الناظر الأمور الواجب اتباعها، في نقاط، أهمها:

كتالوج التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف

- يجب مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء او فاتحة اللون مع ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية.

- يمكن للسيدات والبنات استخدام كريمات واقية من الشمس، مع مراعاة تجديدها بمعدل ساعتين.

- يجب الاستحمام مرتين يوميا بماء بارد وليس دافئ.

- ضرورة الإكثار من شرب المياه وتناول السلطة الخضراء.

ونصح الدكتور هاني الناظر، متابعيها بضرورة المداومة على تناول الفواكه المختلفة، من بينها البطيخ والكانتالوب، مع استبدالها بالحلوى المسكرة.

- الحرص علي تناول الخيار.

- وفيما يخص جفاف الجلد، فقد نوه الدكتور هاني الناظر إلى كيفية التعامل معه، إذ قال حالة الشعور بجفاف الجلد يمكن ترطيبه ليلا بالكريمات المرطبة.

- وذكر استشاري الأمراض الجلدية، الأطفال الذين يعانون من حمو النيل، قائلًا إن من يعانون من حمو النيل خاصة الأطفال فيمكنهم دهان الجسم صباحا ومساء بغسول الكلامينا.