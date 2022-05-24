دعاء لأختي المتوفية.. «اللهم يمّن كتابها ويسّر حسابها»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

صيغ الـ دعاء لأختي المتوفية عديدة ويبحث عنها الكثيرون، رغبة في طلب الرحمة لها، وأجابت دار الإفتاءعن وصول الدعاء للمتوفى، وأنه من أفضل ما يقدمه المرء لأخيه وهو من الأعمال الصالحة التي يتركها الراحل سارية على الأرض.

وأكدت الإفتاء أنه لابد أن يكون الدعاء خارجا من القلب حتى يستجاب له، بينما لا يشترط فيه نصا محددا أو مكتوبا، بل يمكن أن يكون دعاء واحدا فقط تحفظه وتدعي به، مشيرة إلى أنه يجوز أن يكون بأي لغة: «ادعي بما في داخلك فقط وابدأي بالصلاة على النبي ﷺ وأختمي بها».

دعاء لأختي المتوفية

يقدم لكم موقع «هن» أسهل الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ للموتى، ومنها دعاء لأختي المتوفية:

- اللهم اغفر لها وارحمها وأعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بماء وثلج وبرد، ونقّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

- اللهم أغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

- اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.

- اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

- اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها.

- اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة.

- اللهم ارحمها فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللهم قِها عذابك يوم تبعث عبادك.

- اللهم يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقل بالحسنات ميزانها، وثبت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك محمد صلّى الله عليه وسلم.

- اللهم يا رحمن الدنيا والآخر ورحيمهما ارحمنا، وارحم أمة محمد رحمة كافة تغنينا عن رحمة من سواك.