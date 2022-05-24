البلوجر آية مكرم بعد 6 شهور زواج: حبيت الجواز بمشاكله وخناقاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية، وجهتها البلوجر والإنفلونسر آية مكرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لزوجها هيمن محمد، بمناسبة مرور 6 أشهر على زواجهما، إذ تحدثت عن تجربتها وحياتها الزوجية.

تجربة الزواج، تختلف من شخص لأخر، إذ يتفاجأ البعض، ببعض من الأمورالتي تفوق توقعاتهم، إذ لا تسر الحياة على وتيرة واحدة، وتظهر بعض المشاكل بين الأزواج خاصة في السنة الأولى من الزواج، البعض يستطع تخطيها بينما لا يتمكن آخرون، وهو ما تحدثت عنه البلوجر آية مكرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

روت البلوجر آية مكرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجربتها بعد مرور 6 اشهر من الزواج: «اليوم ده عمري ما هنساه أبدا، كنا مسافرين جروب كبير أصحاب لدهب ومعايا أهلي وهناك هيمن كلم ماما وقالها كل حاجة، أتصورنا الصوره دي يومها للذكري عشان نفضل فاكرينه طول العمر، العمر كله يارب سوا يا سبب كل حاجة حلوة».

تجربة آية مكرم مع الزواج

وتابعت البلوجر آية مكرم، خلال منشورها: «مكنتش متخيلة أني هحب الجواز بمشاكله وخناقاته قبل الحلو اللي فيه وده لأنه بيخلينا نتمسك ببعض أكتر ونعرف قيمة وغلاوة بعض أكتر».

وتفاعل هيمن محمد، زوج البلوجر آية مكرم، على منشورها، معلقًا: «كان أحلى قرار طبعا أخدته في حياتى وعقبال العمر كله وأنتى جنبي يا روح قلبى».

الهجوم على آية مكرم بسبب تامر حسني

وكانت البلوجر آية مكرم، تعرضت يوم زفافها لسيل من الانتقادات والهجوم، الذي سرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل زفافها، وتشكيك من الجمهور والمتابعين في حبها لزوجها، بسبب رد فعلها الهستيري على حضور الفنان تامر حسني للحفل، الذي ظهر متخفيًا في هيئة مصور دون إظهار ملامحه.

وكانت البلوجر آية مكرم، فضلت آنذاك الصمت، ولم تعلق على القصة، لكنها قررت التعليق عليها منذ أيام، عقب انتشار أخبار طلاق صديقتها البلوجر أحلام عادل من زوجها، والتي كانت تدافع عنها، إذ قالت:« اتبهدلت أنا وجوزي على السوشيال ميديا، لما نتشتم ونتبهدل تاني يوم فرحنا، تفتكروا دي حاجة فرحت جوزي، تفتكروا لو حد غيره مش مدرك مساوئ السوشيال ميديا كان سابني على ذمته، بعد ما اتقال أبشع الكلام واتقال إني طول الفرح مش مركزة مع جوزي ومركزة مع مطرب، وقتها اتخرست ومتكلمتش لكن كنت نفسيا زفت ومبينتش لحد ده، واحتسبته عند الله».