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الامارات | السويد توصي بجرعة خامسة من لقاح كورونا

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ستوكهولم - د ب أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السويد توصي بجرعة خامسة من لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينجرين، في ستوكهولم اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستوصي بتلقي جرعة خامسة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما، أو لمن يعتبر معرضا لخطر كبير.

وأكدت هالينجرين في مؤتمر صحافي أن "الوباء لم ينتهِ"، وشددت على أهمية الحصول على اللقاح وقالت إن كل البالغين يمكن أن يحصلوا على جرعة رابعة إذا أرادوا ذلك.

ومن الممكن أن يشمل هؤلاء الأشخاص من هم في الستينيات من العمر، أو من يعيشوا مع أشخاص معرضين للإصابة بالفيروس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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