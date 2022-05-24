الامارات | السويد توصي بجرعة خامسة من لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن السويد توصي بجرعة خامسة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينجرين، في ستوكهولم اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستوصي بتلقي جرعة خامسة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما، أو لمن يعتبر معرضا لخطر كبير.

وأكدت هالينجرين في مؤتمر صحافي أن "الوباء لم ينتهِ"، وشددت على أهمية الحصول على اللقاح وقالت إن كل البالغين يمكن أن يحصلوا على جرعة رابعة إذا أرادوا ذلك.

ومن الممكن أن يشمل هؤلاء الأشخاص من هم في الستينيات من العمر، أو من يعيشوا مع أشخاص معرضين للإصابة بالفيروس.

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