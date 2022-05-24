الامارات | تمساح هارب يثير الذعر في مصر.. التفاصيل الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن تمساح هارب يثير الذعر في مصر.. التفاصيل الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت جهات التحقيق في مصر بإخلاء سبيل مالك التمساح الذي آثار حالة من الفزع بين الأهالي في محافظة المنوفية، بعد هروبه منه في ترعة العرب التابعة لقرية كفر المصيلحة بمدينة شبين الكوم، وجرى ضبطه بعد تسببه في حالة ذعر بين الأهالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر أمنية، فإن المتهم أشار في التحقيقات إلى أنه اشترى التمساح من منطقة السيدة عائشة في القاهرة، لأنه يعشق تربية هذا النوع من الحيوانات، وخرج به من منزله وأثناء تدريبه قفز منه في الترعة، ولم يستطع العثور عليه، مشيرًا إلى أن إحدى السيدات في القرية هي من أخطرت بوجود تمساح في إحدى الترع بالقرية.

إلى ذلك، قالت مديرية الطب البيطري في المنوفية إنه جرى التحفظ على التمساح وحجمه كان صغير جداً حيث يبلغ طوله 60 سنتيمتر فقط، مؤكدة أن كافة الأجهزة المعنية كانت تبحث بكل الطرق عن كيفية استخراج التمساح من الترعة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكان قد جرى تداول خبر هروب التمساح على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت الأجهزة المعنية في استخراج التمساح من الترعة وتم تسليمه إلى قطاع المحميات بوزارة البيئة تمهيداً لتسليمه إلى حديقة الحيوانات بالجيزة.

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