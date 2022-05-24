الامارات | ولادة في حمام طائرة أميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة في حمام طائرة أميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شركة «فرونتير إيرلاينز» الأمريكية للطيران على حسابها في فيسبوك، خبرا عن انجاب سيدة حامل مولودها في حمام الطائرة بعد أن تعرضت لمخاض مفاجيء.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت الشركة في منشورها إن السيدة فوجئت بمخاض مبكر في 17 مايو على متن الطائرة المتوجهة من دنفر إلى أورلاندو بالولايات المتحدة.

وتَدخلت إحدى مضيفات الطيران، وتدعى ديانا جيرالدو، ونقلتها إلى حمام الطائرة؛ حيث ساعدتها على وضع مولودها بسلام.

وحوّل الطيار مساره إلى مطار بينساكولا في فلوريدا لنقل الأم وطفلها إلى المستشفى، ثم أكمل طريقه إلى أورلاندو. بحسب موقع «سبق».

وقال كابتن الطائرو كريس ناي: «قام طاقمنا كله بعمل رائع حقًّا».

ويحصل الأطفال المولودين على متن الطائرة يحصلون على امتيازات؛ حيث تقدم الشركة رحلات مجانية يمكن أن تستفيد منها عائلاتهم.

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