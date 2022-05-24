الامارات | سعودي كاد يتسبب بكارثة في محطة وقود

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي كاد يتسبب بكارثة في محطة وقود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب سعودي على تصرف كاد أن يتسبب بكارثة كبيرة في إحدى محطات الوقود.

وقبضت شرطة منطقة الجوف في السعودية على مواطنين تعمد أحدهما إشعال النار بالقرب من خزان وقود في إحدى محطات الوقود بمدينة سكاكا أثناء تعبئته، ما تسبب في اشتعال النار في الخزان، وجرى نقل أحدهما للمستشفى لتلقى الرعاية اللازمة بعد إصابته في الحادثة، وضبط الآخر بعد هروبه من موقع الحادثة وجرى إيقافه، واستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة، بحسب صحيفة «عكاظ».

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