الامارات | تعيش مع 6 تماسيح «حنونة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيش مع 6 تماسيح «حنونة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت امرأة تايوانية مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هوايتها بالاحتفاظ بعد كبير من التماسيح «الحنونة» حسب وصفها وتتعامل معها كحيوانات أليفة.

ونشرت ساشيمي، وهي عاشقة زواحف من تايوان، صورها مع ستة تماسيح تعيش معها في المنزل وتتجول بحرية داخله.

واشترت ساشيمي أول تمساح صغير يعود لمناطق في أمريكا الوسطى لها من مربي حيوانات في تايوان، ومنذ ذلك الحين تقول أنها طورت مكانًا لطيفًا للتماسيح، وذلك وفقا مقطع فيديو نشرته على "فيس بوك"، مستعرضة صور له.

وتخاطب ساشيمي تماسيحها بأسماء أطلقتها عليها، ومن بينها «فيل» الذي تتحدث إليه كحيوان أليف، وتطلب من في أحد المقاطع وهو تمساح بطول 1.5 متر أن يترك شيئا يمسكه بفمه.

وحين لا يطيعها حيوانها «الأليف» تجلس ساشيمي على ظهوها لتجبرها على التراجع.

وتشكو الفتاة في المقطع هوس الحيوان بحذائها مشيرة أن أحذيتها تختفي باستمرار من المنزل.

ووفقا لساشيمي فإن التماسيح حيوانات حساسة فتقول «يعتقد الناس عادة أن التماسيح لن تشعر بأي ألم لأن ليس لديهم مشاعر، هذا في الواقع ليس صحيحًا.» وتضيف«لديهم طبقة من الأنسجة الشبيهة بالجلد تحت القشرة الخارجية، وهي في الأساس بقع قرنية من الجلد السميك» وإذا لمست«البقعة اللينة»تلك، «فيمكنهم الشعور بذلك والرد»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news