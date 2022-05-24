3 شباب يوثقون لحظات حياتهم الأخيرة في الصحراء.. «ماتوا عطشا»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في مقطع فيديو مؤثر، وثق شاب سوداني شُرد في الصحراء الليبية مع رفاقه آخر لحظات حياتهم، موجهًا رسالة للأهل والأصدقاء وأي شخص يجد الهاتف بعد وفاتهم أن يبلغ أسرتهم بوفاتهم وأنهم ضلوا مسيرتهم في طريق لا يعرفونه، وذلك وفقا لموقع «العربية» نقلا عن إعلام محلي.

فيديو يوثق وفاة الشباب عطشا في الصحراء

توفي الشبان السودانيون الثلاثة من العطش، إذ أظهر الفيديو أنهم علقوا في الصحراء، ولا ملامح لحياة حولهم، ووجود كراتين لسلع غذائية من الواضح أنها نفذت جميعها، حتى أن المياه انتهت أيضا خلال تواجدهم في مثلث ليبيا والنيجر وتشاد، وتحدث الشاب في التسجيل المصور عن معاناتهم في الساعات الأخيرة من حياتهم وسط الصحراء، موضحًا أن سيارتهم علقت بالرمال ولم يستطيعوا الوصول إلى الطريق السليم مرة أخرى.

كما أظهر المقطع غرق السيارة في الرمال، وحاول الشباب إخراجها دون نتيجة، وتحدث أحدهم في المقطع المصور الذي لم يُظهر شكله بينما كان يصور الصحراء وسيارتهم الغارقة بالرمال، قائلا: «المياه ضعيفة من يوم الثلاثاء واليوم الخميس آخر حلقة»، داعياً الأصحاب والأهل أن يتصدقوا عنهم طالبين المسامحة من الجميع إن شاء الله .

مخاطر التنقل البري من السودان الى ليبيا

مع ارتفاع مؤشر المخاطر الموجودة أثناء التنقل البري من السودان إلى ليبيا، فإن الخطورة تزداد بسبب قطع من يسير في هذا المكان مئات الأميال وهو في صحراء شاسعة، وبالتالي تتوارد الكثير من الحكايات عن حالات مشابهة لتلك الحادثة من موت من الشمس أو العطش أو غيرها من طرق الهلاك، التي يحذر منها الخبراء خاصة عبور تلك المساحات بصورة مفردة، أو من دون هواتف اتصال بالأقمار الصناعية.