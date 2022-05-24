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أشكال بلوزات صيفي للمحجبات 2022.. ناعمة وعصرية «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أشكال بلوزات صيفي للمحجبات 2022

تبحث النساء باستمرار عن التميز والراحة بالملابس في وقت واحد، لذا يحرصن على متابعة الموضة باستمرار، إذ يبحثن عن أشكال بلوزات صيفي للمحجبات 2022 لتحقيق تلك المعادلة، لمعرفة أجدد الطلالات وأبسطها، إذ تعتبر البلوزة من أهم القطع الموجوده بالخزانة لكل فتاة أو سيدة.

لذا يقدم لكي موقع «هن» أهم وأفضل صيحات الموضة فيما يخص أشكال بلوزات صيفي للمحجبات  2022 والعديد من البلوزات البسيطة التي ستمنحك الراحة على مدار اليوم.

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تعتبر البلوزة الطويلة ذات الأكمام الواسعة والفضفاضة من أكثر الصيحات التي تبحث عنها كل محجبة، وذلك لأنها متعددة الاستخدامات، ويمكن ارتداؤها بأشكال مختلفة سواء على جينز أو تنورة، كما يمكن التفكير في طرق مبتكرة لتسنيقها مع مجموعة من الألوان والأشكال المختلفة سواء السادة أو المنقوش أو المخطط، فالراحة والثقة والأناقة هي إتجاهات الموضة الحالية.

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أشكال بلوزات صيفي للمحجبات 2022

تلك القطعة من أبسط القطع وذلك لخامتها البسيطة، فهي مصنعة من الفيسكوز الخفيف الساتر المريح في نفس الوقت فهي من أبسط الأشكال وأقيمها والتي لابد أن تكن موجودة بخزانتنا.

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البلوزة ذات النقوش علي الأكمام

بينما هذه القطعة رغم بساطتها، إلا أنها تبدو أنيقة جدا، ومن أجدد اشكال بلوزات صيفي للمحجبات 2022 فنراها مستخدمة مع تنورة زرقاء ، جعلت الأبيض بسيط وراقي ومريح للعين وبرز شكل البلوزة الرقيق.

 

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الكشمير موضة بلوزات صيف 2022

يفضل في موضة صيف 2022 البلوزة ذات الأكمام الطويلة، وبحزام وسط عريض  تبدو رائعة ، لذلك فهي من الاستايلات المناسبة للمحجبات، سواء كانت حفلة أو خروجة مع الأصدقاء لذلك فهي الحل المناسب لكِ.

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تتميز تلك البلوزة بأناقتها وشكلها الجذاب، مما يجعلها الأفضل لخزانتك وتجعلك تبدين بشكل عصري وبسيط، بالإضافة إلى تنسيقها مع بنطلون من نفس قماشتها وواسع، ومن أكثر البلوزات سهولة في للبس، بينما يعتبر لون الكشمير هو موضة صيف 2022.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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