البلوجر أحلام تظهر بفستان زفاف جديد وتثير الجدل بين متابعيها: مش كانت اتطلقت؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد أيام من قصة خلاف البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل، مع زوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، وإعلانها خبر طلاقها وانفصالها عنه أثناء أداء فريضة العمرة معه في المملكة العربية السعودية، بسبب مصليات العمرة وتعرضها للضرب والعنف منه، وخروج الزوج بالاعتذار عما بدر منه في بث مباشر أمام ملايين من المتابعين، عادت البلوجر تتصدر التريند من جديد وأصبحت محط أنظار المتابعين والرواد، عقب ظهورها بفستان زفاف للمرة الثالثة بخلاف حفل زفافها الذي أقيم من شهرين.

فستان زفاف جديد للبلوجر أحلام

فستان زفاف البلوجر أحلام عادل، جديد مختلف عن فستان زفافها، من تصميم صديقتها مصممة الأزياء جهاد زكريا، والتي سبق وأن ارتدت فستان زفاف أثار إعجاب متابعيها قبل زواجها بأشهر، إذ ظهرت بإطلالة خليجية ما جعل الرواد يشيدون بأناقتها ورقتها.

وشاركت البلوجر أحلام عادل، تفاصيل إطلالتها بفستان زفاف، عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تفاعل مع إطلالتها متابعيها وحصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينهم زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، إذ كتب: «لو كنت أقدر أحب تاني هحبك أنتي».

تعليق الزوج وإطلالة البلوجر بفستان زفاف بعد شهرين من زفافها، فتح عليها سيل من التعليقات والأسئلة من قبل متابعيها، خاصة بعد أزمتها الشهيرة مع زوجها وقصة عودتها إليه من جديد عقب مرور أيام من الطلاق، فكان من بين التعليقات: «مش هما أطلقوا!، هما رجعوا لبعض تاني أمتي؟، اقفلي بابك عليكوا واحفظي خصوصيات بيتك، أنتي ملكة التريند أنتي وآية مكرم تموتوا في اللقطه ربنا يتوب علينا منكوا».

أحلام عادل ترد على منتقديها

التعليقات السلبية والتهكم على البلوجر أحلام عادل، جعلها تخرج عن صمتها وترد على المتابعين وتعليقاتهم، إذ كتبت: «أنا بسكت لما حد بيضايقني عشان الواحد مش المفروض يدي وقت للهطل، أنا بقي خمس سنين وأكتر هنا، عمري ما عملت حاجة عشان أبقي تريند، بس لأننا دايما سوا في الحلو والوحش، شاركتكوا لحظه كانت صعبة عليا».

وتابعت البلوجر أحلام عادل الحديث عن تعرضها للانتقادات والسخرية: «المهم أن من الوقت دا عرفت أن فعلا فيه ناس عايزه تشوفك وحشة، يا مبتحبش حد ناجح وبخير، بتحب تقلل من اللي حواليها، وأخيرا انا طالبة ماجيستير مش اتنين فول وبتقدم مية خطوة قبل ما أكون بطور وأرقامي بتعلى، الفكرة أن بنات هما اللي بيعملوا كدا، ادعي عليهم لا ربنا يهدي محدش كامل، وربنا يهدينا جميعا».

قصة أحلام عادل وزوجها

وكانت قبل عدة أيام خرجت البلوجر أحلام عادل، تروي قصة خلافها مع زوجها وطلاقها منه، أثناء تأدية فريضة العمرة، إذ كتبت: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة، علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش إزازة خمرة».

وعقب ذلك، خرج الزوج أحمد العجمي، في بث مباشر على حسابه عبر «إنستجرام»، معتذرا لزوجته أمام الملايين: «يا أحلام حقك عليا، أنا آسف وغلطان في حقك، أول مرة أعمل فيديو وأطلع اتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة، خلاف وشديتها وزقيتها وده مكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني، وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله».