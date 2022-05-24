خمسيني يدخل موسوعة جينيس من باب «بيج ماك».. تناول 32 ألف سندوتش

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

وللناس فيما يعشقون مذاهب، مقولة شهيرة يطبقها العديد من الأشخاص في حياتهم اليومية مع التعلق بالأشياء المختلفة، إذ أنه قد يهوى البعض القيام بأمور غريبة قد تثير الجدل نحوهم، وهو ما قام به رجل خمسيني على مدار سنوات، وسرعان ما أصبح حديث العديد من منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

عشق وجبات «بيج ماك»

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن الرجل الأمريكي الذي يدعى دونالد جورسك، نجح في تحطيم الرقم القياسي بموسوعة جينيس، وذلك لتناوله أكبر عدد من وجبات «بيج ماك» على مدار أكثر من 20 عاما متواصلين.

وكشفت التقارير أن «جورسك» يعشق تناول هذا النوع من السندوتشات بشكل خاص، وبات يتناول واحدا على الأقل بشكل يومي وذلك منذ العام 1999، أي على مدار 22 عاما.

وبحساب كمية السندوتشات التي تناولها الأمريكي البالغ من العمر 50 عاما، وصل عددها إلى 32 ألف من سندوتشات «بيج ماك» وما يزال العد مستمر حتى اليوم.

كيف بدأ العشق المستمر؟

يقول «جورسك» إنه ما يزال يتذكر المرة الأولى التي تناول فيها أول ساندوتش من قبل ماركة الطعام الشهيرة، وكيف تعلق حينها بالطعم المميز وبات يعشقها كل يوم، «في تلك اللحظة قلت لنفسي من المحتمل أن آكل هذه السندوتشات لبقية حياتي، ومن ثم رميت الصناديق الكرتونية في المقعد الخلفي للسيارة وبدأت في عدها من اليوم الأول».

وتابع الرجل الخمسيني: «وفي الأيام الأولى أصبحت مهووسا لدرجة أنني كنت أكل ما يصل إلى 9 شطائر برجر في اليوم، لكن روتيني الآن يجعلني استهلك في المتوسط ​​اثنين كل يوم، أي ما يعادل إجمالي 14 برجر في الأسبوع».