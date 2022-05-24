«الأمومة والطفولة»: تلقينا بلاغات بسبب تخوف الأطفال من كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الدكتور سمير أبو ريا، رئيس الادارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال ورشة العمل الذي يعقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لدعم التناول الإعلامي لقضايا الطفولة، الذي عقد أمس الإثنين، عن معدل وفيات الأطفال، إن عدد وفيات أطفال المواليد المبكرة، الأقل من 7 أيام يبلغ نحو 6508، فيما يبلغ عدد وفيات حديثي الولادة أقل من 28 يوما نحو 17203، والأطفال الرضع أقل من عام 35197.

توزيع نسبة الأطفال في محافظات مصر

كما اشار إلى أن توزيع الأطفال الأقل من 18 عاما في الريف والحضر، إذ يبلغ عدد الذكور 13 مليون، والإناث 12 مليون، كما يمثل عدد الأطفال نحو 40٪ من سكان مصر.

وعرض المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، والتي تتمثل في 4 مبادئ، من بينها، الحق في الحياة والبقاء والنمو، عدم التمييز، مصلحة الطفل الفضلى، حق الأطفال في إعطاء اراءهم الاعتبار الواجب.

الأطفال كانوا خايفين من كورونا

وتطرق الدكتور سمير أبو ريا، إلى أن هناك وحدة للدعم النفسي والقانوني، ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرا إلى أن هناك طفرة كبيرة في خط نجدة الطفل، كما تلقوا بلاغات من الأطفال بسبب كورونا، وتخوفاتهم الشديدة من الفيروس.

وكانت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحدثت خلال ورشة عمل«دعم التناول الإعلامي لقضايا الطفولة»، الذي يُعقد في إحدى الفنادق الكبرى، بالقاهرة، عن دور المجلس الذي يقوم على التوعية في المقام الأول والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا الطفل.

وضمت ورشة العمل، التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشاركة صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وسمية الألفى رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وسامية دسوقى مدير الإعلام بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.